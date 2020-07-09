بريطانيا تسجن رجلا 25 عاما خطط لعمليات إرهابية بلندن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة بريطانية بسجن مدان 25 عاماً على الأقل، الخميس، لتخطيطه لشن هجمات إرهابية في مواقع سياحية بلندن.



وأصدرت محكمة وولويتش حكما بسجن محسن تشودرى البالغ من عمره 29 عاما من بلدة لوتون بالقرب من لندن بعد 18 شهرا من تبرئته من تهمة الإرهاب عقب القبض عليه سابقاً خارج قصر باكنجهام فى لندن، المقر الرئيسى للملكة إليزابيث الثانية.

وأخبر شودري الشرطة السرية عن خططه الجديدة خلال عملية مراقبة استمرت 6 أشهر ونصف.

وذكرت شرطة العاصمة أن شقيقته سنيه شودرى (25 عاما) أدينت بعدم الإبلاغ عن خططه لشرطة مكافحة الإرهاب، حتى بعد أن طلب منها المساعدة في شن هجوم.

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واعتُقل محسن تشودري وبحوزته سيف بالقرب من قصر باكنجهام في وسط لندن في عام 2017 ووجهت إليه تهمة الإرهاب، لكن تمت تبرئته وإطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي في ديسمبر/كانون أول 2018.

وقالت الشرطة إنه بدأ "بنشر رسائل مزعجة على الإنترنت" في غضون أيام من تبرئته.

واشترى تشودري في وقت لاحق بندقية غير حقيقية وقال للشرطة السرية إنه يريد الحصول على بندقية حقيقية، كما أنه كان "يفكر في استهداف مناطق الجذب السياحي المزدحمة في وسط لندن وموكب للمثليين في لندن".

كما ادعى أنه خدع هيئة المحلفين التى وجدت أنه غير مذنب في محاكمته السابقة بتهمة الإرهاب، وفقا لما ذكرته الشرطة.