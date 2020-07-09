فاس.. مصابة بكورونا تضع مولودا سليما بواسطة عملية قيصرية

سجل المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس أول حالة ولادة لسيدة مصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد وضعت مولودا سليما من العدوى بواسطة عملية قيصرية. وتمت عملية توليد السيدة البالغة من العمر 35 عاما تحت اشراف فريق طبي و تمريضي متكامل مع اتخاذ جميع الاحتياطات و التدابير المعمول بها. و قد تأكد أن الوضع الصحي للأم مستقر ومطمئن وأن المولود سليم من العدوى بعد التحاليل المخبرية السلبية. وجرى استقبال السيدة عقب تأكيد إصابتها بكوفيد19 بالمصلحة المخصصة للنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا واستفادت من مختلف الفحوصات و الكشوفات الى جانب البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة. وتمت عملية الولادة القيصرية بتنسيق بين المصلحة المذكورة بمستشفى ابن الخطيب و مصلحة الولادة بمستشفى الغساني بفاس و المركب الجراحي المخصص للنساء الحوامل المصابات بكوفيد19 في ظروف جيدة مع احترام جميع المعايير و التدابير الضرورية و الاحتياطات اللازمة لضمان صحة و سلامة السيدة و المولود و الطاقم الطبي و التمريضي و الاداري المجند من أجل العناية بالمرضى و مكافحة الوباء.

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