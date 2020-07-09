كانييه ويست توقف عن دعم دونالد ترامب

كشف مغني الراب الأميركي كانييه ويست في مقابلة صحافية أنه يؤمن بأن الله طلب منه الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة مشيراً إلى أنه لم يعد يدعم دونالد ترامب ويشكك في قدرة المرشح الديموقراطي جو بايدن على استقطاب الناخبين من الأصول الأفريقية.

وفي مقابلة مع مجلة قال الفنان الملياردير إن المهل المحددة للترشح في ولايات عدة قد انتهت لكنه سيتخذ قراراً بالترشح من عدمه في غضون 30 يوماً.

وأوضح ويست بشأن طموحاته الرئاسية "نحن نناقش ذلك منذ سنوات" مشيرًا إلى أن من داعميه الأساسيين زوجته كيم كارداشيان والمقاول إيلون ماسك.

وكان ويست أثار الاستغراب عندما قال في تغريدة إنه سيخوض الانتخابات التي يشارك فيها دونالد ترامب أملاً بالفوز بولاية ثانية.

وقال ويست للمجلة "لنرى ما إذا كان التعيين سيكون في 2020 و2024 لأن الله هو الذي يعين الرئيس. إذا فزت في العام 2020 فسيكون تعييني من فعل الله".

ولم يعط الفنان ورجل ألأعمال أي تفاصيل عن حملته الانتخابية لكنّه أكد أنه لم يعد يدعم ترامب.

وكان ويست زار الرئيس الحالي في المكتب البيضوي في العام 2018 وارتدى قبعة حمراء كتب عليها "لنجعل أميركا عظيمة مجدداً" شعار حملة ترامب الانتخابية الأولى.

وأوضح ويست (43 عاما) "لقد نزعت القبعة الحمراء مع هذه المقابلة" مضيفا أنه سيترشح إلى الانتخابات تحت راية حزب جديد يحمل اسم "بيرثداي بارتي".

لكنه تجنب كثيراً انتقاد ترامب مكتفياً بالحمل على ردة فعله على الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي عمت الولايات المتحدة مثيراً الشكوك بأن ترشيحه هو مجرد "خدعة للقضاء" على فرص المرشح الديموقراطي جو بايدن.

وأوضح ويست "مقولة أن أصوات السود تذهب للديموقراطيين هو شكل من أشكال العنصرية وتفوق البيض" مشيراً إلى أن لا مشكلة لديه في حرمان المرشح الديموقراطي من أصوات ناخبين من أصول أفريقية.

ورأى مراقبون إن حتى لو لم يرد اسم ويست كمرشح على بطاقات الاقتراع في الكثير من الولايات إلا أن حملته قد تلحق الضرر ببايدن ولا سيما في الولايات المتأرجحة التي حقق فيها ترامب الفوز بهامش ضيق العام 2016 فيما هو متخلف فيها عن بايدن راهنا.

وقال ويست الذي كشف انه أصيب بكوفيد-19 في شباط/فبراير، إنه لا يزال يشكك باللقاحات لأنها تسببت بشلل "الكثير" من الأطفال.

وأوضح "أنا حذر للغاية عندما يقولون إنهم سيجدون حلا لكوفيد-19 من خلال لقاح".

