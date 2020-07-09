مقررة أممية: اغتيال قاسم سليماني سابقة خطيرة لاستخدام الطائرات المسيرة

وذكرت كالامار أن اغتيال سليماني يعد أول حادث معروف تنفذ فيه دولة هجوما على دولة أخرى في أراضي دولة ثالثة بحجة الدفاع عن النفس، محذرة من أن انتهاج سياسة "الرصاصة الأولى" يهدد بأن يصبح جميع العسكريين في كافة أنحاء العالم هدفا عسكريا مشروعا في المستقبل.
وقالت كالامار إن المجتمع الدولي يواجه اليوم سيناريو واقعيا بأن تمضي دول في تطبيق قرارات "استراتيجية" لتصفية مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى خارج حدودها وخارج نطاق الحرب، مع تبرير عمليات القتل هذه على الأرض بتصنيف الهدف بـ"إرهابي".
وتابعت: "بعبارة أخرى، مقتل الجنرال سليماني الذي يأتي بعد عشرين عاما من تشويه القانون الدولي والانتهاكات المتكررة للقانون الإنساني ليس مجرد منحدر زلق بل إنه هوة".
وشددت المقررة في كلمتها اليوم أثناء عرض التقرير على ضرورة أن يبقى اغتيال سليماني، سابقة لا تتكرر وأن لا تصبح نمطا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عشر دول إلى جانب الولايات المتحدة قد مضت في استخدام الطائرات المسيرة عن بعد لأغراض القتل والعمل العسكري، وهي إسرائيل والعراق وإيران والمملكة المتحدة وتركيا والإمارات والسعودية ومصر ونيجيريا وباكستان.
وقالت كالامار إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزمت الصمت إزاء عمليات القتل باستخدام الطائرات المسيرة في دول ثالثة بسبب المخاوف أو الاعتبارات الدبلوماسية، لافتة إلى أن بعض الدول استغل هذا الصمت للمضي قدما في الاستهداف والعنف
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