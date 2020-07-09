بايدن يتعهد بمراجعة خفض القوات بألمانيا إذا انتخب رئيسا

كشف مستشار بارز لجو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، النقاب عن أن بايدن سيراجع القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب آلاف الجنود من ألمانيا، إذا فاز بالرئاسة.



وقال أنتوني بلينكن، مستشار بايدن للشؤون الخارجية، في مقابلة مع رويترز،:" سنراجع كل القرارات التي اتخذها ترامب بما يشمل هذا القرار، يبدأ الأمر بالتأكيد بالطريقة التي صدر بها"، وذلك في إشارة لقرار ترامب عدم التشاور مع ألمانيا قبل اتخاذ الإجراء.

وأضاف بلينكن:" إنها مشكلة.. مشكلة حقيقة وهي إحدى المشكلات التي نحتاج لمواجهتها بشكل عاجل.. لكن نحتاج لأن نعالجها معا وليس بشكل منفرد"، مشددا على أهمية العمل مع الحلفاء الأوروبيين بدلا من مهاجمتهم.

وأعلن ترامب في يونيو/ حزيران أنه سيقلل عدد القوات في ألمانيا بنحو 9500 جندي، مما أثار انتقادات من الديمقراطيين وجمهوريين من حزبه أيضا قالوا إن التحالف الأمريكي الألماني يساعد في مواجهة النفوذ المتنامي لروسيا.