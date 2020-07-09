221 وفاة بكوفيد-19 في إيران خلال 24 ساعة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





طهران: أعلنت إيران الخميس تسجيل عدد قياسي جديد من الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في ظل طفرة للوباء في البلد منذ عدة أسابيع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري خلال مؤتمر صحافي متلفز إنه "للأسف، خسرنا 221 من مواطنينا بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وارتفع بذلك عدد الوفيات إلى 12305".



مواضيع قد تهمك :