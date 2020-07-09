"لجنة مستقلة للمراجعة".. الصحة العالمية تعلن عن إجراء جديد بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة كوفيد-19، وكذلك مدى استجابة الحكومات لها.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194، إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة، وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.
وأضاف تيدروس: "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة دعوا في مايو بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".
والأسبوع الماضي، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن المنظمة سترسل فريقًا علميًا إلى الصين للتحقيق في أصول الفيروس.
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