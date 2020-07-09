جلعاد ساينس: إمدادات كبيرة من عقار رميديسيفير للقارة الأوربية في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

بعد أن واجهت شركة "جلعاد ساينس" الأمريكية انتقادات شديدة بسبب تخصيصها مبيعات كبيرة من عقار "ريميديسيفير" الذي اثبت فاعلية في علاج الحالات الحرجة من كوفيد-19 للولايات المتحدة، قالت مديرة فرع شركة" جلعاد ساينس" في ألمانيا بيتينا باور، إن الشركة تخطط لتوفير مزيد من الكميات المخصصة للقارة الأوروبية ابتداءا من الخريف المقبل.

وستقرر الشركة حجم الكميات المقررة لكل دولة أوروبية على حدة بناءا على معدلات الإصابة فيها بفيروس كورونا.

و في تصريحاتها لمجلة "فيرشاتس فوخو" الألمانية التي تعنى بالشؤون الاقتصادية، أكدت "باور أن شركة تصنيع الأدوية العملاقة ستزيد من إنتاج عقار ريميدسيفير من 190000 ألف دورة علاجية إلى مليوني دورة علاجية خلال شهر ديسمبر.

وتواجه المانيا شحا من الجرعات العلاجية لعقار ريميدسيفير تصل إلى مئات فقط، ويعتبر العقار العلاج الوحيد الذي حصل بالفعل على إذن تسويق مشروط داخل بلدان الاتحاد الأوروبي لاستخدامه في علاج الحالات الحرجة لمرضى كوفيد -19.