انقلاب سيارة “بيكوب” يتسبب في إصابات عمال زراعيين ضواحي اشتوكة أيت باها

أدى انقلاب سيارة بيكوب، اليوم الخميس، إلى إصابة عدد من العمال الزراعيين بطريق أغرايس بأيت عميرة ضواحي اشتوكة أيت باها.
وحسب مصادر محلية، فإن الحادث تسبب في جرح أكثر من 19 عاملة، بعد انقلاب سيارة لنقل العمال الزراعيين “بيكوب” جرى نقلهم إلى قسم المستعجلات في المستشفى الإقليمي المختار السوسي، لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادثة.
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