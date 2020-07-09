منظمة الصحة العالمية تشكل لجنة لمراجعة الاستجابة لفيروس كورونا

الخميس 9 يوليه 2020

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19 وكذلك استجابة الحكومات لها.



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وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة البالغ عددها 194 إن هيلين كلارك رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة وافقتا على قيادة اللجنة واختيار أعضائها.

وأضاف تيدروس "هذا وقت مراجعة النفس"، مشيرا إلى أن أعضاء المنظمة كانوا قد دعوا في مايو أيار بالإجماع إلى تقييم الاستجابة العالمية للجائحة.