شاهد.. الطبيب المصري "وحيد صابر" يكشف طرق التعامل مع مصابي "كورونا" في قوافل محافظة الفيوم المصرية

الخميس 9 يوليه 2020

قال الدكتور وحيد صابر المصري، مسؤول الفريق الطبي في القوافل الطبية بمبادرة "الكشف على فيروس كورونا" بالمجان، في قرى ومراكز محافظة الفيوم الصرية، إن المبادرة رائعة من شباب واعي يحب وطنه وفيها جرأة منقطعة النظير.



وأشاد المصري، في تصريحات تلفزيونية، بدور الفريق الطبي، مؤكدًا أن المبادرة بدأت كفكرة كفكرة إزاي نقدر نساعد أهل الفيوم المصرية بشكل عام، تم توجيه الدعوة من خلالنا إلى عدد كبير من الأطباء والتمريض، ولم يتأخر أحد منهم وأتوجه لهم بخالص الشكر على المجهود الكبير القائمين به.

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وأوضح أنه بعد توجيه الدعوة للفريق الجبار الموجود في القوافل الطبية، تم تنظيم 4 قوافل حتى الآن في قرى مراكز "الفيوم المصرية، سنورس، وإبشواي"، مشيرًا إلى أن الحملة عبارة عن 50 قافلة في 50 مكان أملًا في مساعدة أهالينا في نطاق الفيوم المصرية.

وأكد المسؤول عن الفريق الطبي، أن تقديم الخدمة والكشف مجاني، وأن المبادرة خاصة بعلاج مرضى فيروس كورونا فقط، والكشف على المواطنين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وخدمة التحاليل بأسعار مخفضة ومجانية للأسر الفقيرة، فضلًا عن تقديم أدوية بروتوكول الصحة، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، ونجري العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة.