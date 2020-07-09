الصين تسجل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الخميس ، تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها وافدة ليرتفع عدد الاصابات في بر الصين الى 83581 حالة.



وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان نشرته وكالة انباء الصين الجديدة(شينخوا) "تم تسجيل تسع حالات إصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين منها ثلاث حالات في مقاطعة (لياونينغ) ومثلها في مدينة (شنغهاي) وحالتان في مقاطعة (كوانغ دونغ) وحالة واحدة في مقاطعة (سيتشوان) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1958 حالة".

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واضافت" لم تسجل اي حالة وفاة او إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،وتستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا".

واشارت الى انه لم يتم تسجيل اي حالة إصابة بعدوى "محلية" وخاصة في العاصمة بكين لليوم الثالث على التوالي كما لم تسجل اي حالة اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

ولفتت الى مغادرة 1167 مرضيا في (هونغ كونغ) و45 في (مكاو) و438 في (تايوان) المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.