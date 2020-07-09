اليابان تعلن عدم الحاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في طوكيو رغم ارتفاع إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، عدم الحاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) رغم تسجيل أعلى عدد الإصابات اليومية في العاصمة طوكيو.



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وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوجا للصحفيين "إن طوكيو سجلت 224 حالة إصابة جديدة اليوم الخميس، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا للحالات اليومية في العاصمة اليابانية منذ بدء التفشي".

واضاف" ليست هناك حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في طوكيو ، وليس من الممكن خفض حالات الإصابة إلى الصفر بعد أن أنهت البلاد حالة الطوارئ في مايو المنصرم".

ورصدت اليابان ،اليوم الخميس ،224 إصابة جديدة بفيروس كورونا مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية منذ بدء الأزمة ،لترتفع عدد الإصابات الى أكثر من 20 ألف إصابة و980 وفاة بفيروس كورونا.