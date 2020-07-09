تونس تحبط مخططات إرهابية تستهدف السياحة ومقرات سيادية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، عن إحباط مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية.

Advertisements وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن ذلك جاء بعد تنفيذ عملية استباقية نوعية قامت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني. وأشارت إلى إيقاف العنصر الرئيس في العملية بإحدى ولايات تونس الكبرى.

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