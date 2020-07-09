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حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا في طوكيو

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن طوكيو أكدت 224 حالة إصابة جديدة بفيروس اليوم الخميس ، وهي أعلى زيادة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف متزايدة من موجة ثانية للفيروس بعدما أنهت الحكومة حالة طوارئ أواخر أيار/مايو.

وكانت اليابان أعلنت تسجيل 207 حالات إصابة بالفيروس أمس الأربعاء ، من بينهم 75 في طوكيو و48 في مقاطعة سايتاما المجاورة.

وسجلت اليابان إجمالا حتى الآن 21125 حالة إصابة بكورونا ، من بينها 712 على متن سفينة سياحية قرب طوكيو في فبراير ، بالإضافة إلى تسجيل 995 حالة وفاة ، وفقا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

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