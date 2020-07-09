شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أن طوكيو أكدت 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس ، وهي أعلى زيادة يومية منذ بداية تفشي الجائحة.

ويأتي هذا التطور وسط مخاوف متزايدة من موجة ثانية للفيروس بعدما أنهت الحكومة حالة طوارئ أواخر أيار/مايو.

وكانت اليابان أعلنت تسجيل 207 حالات إصابة بالفيروس أمس الأربعاء ، من بينهم 75 في طوكيو و48 في مقاطعة سايتاما المجاورة.

وسجلت اليابان إجمالا حتى الآن 21125 حالة إصابة بكورونا ، من بينها 712 على متن سفينة سياحية قرب طوكيو في فبراير ، بالإضافة إلى تسجيل 995 حالة وفاة ، وفقا لإحصاء هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.