شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في ألمانيا ترتفع إلى 197783 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 442 إلى 197783.
كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 حالة ليصل إلى 9048.
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