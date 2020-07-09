فلويد بأنفاسه الأخيرة.."أمي أحبك أخبري أطفالي أنني مت"

حين تقاطعت أنفاسه بين الحياة والموت، لم يجد جورج فلويد سوا أطفاله وأمه يستنجد بهم من شرطي جثا على عنقه حتى قطع...

أدلة جديدة قدمها أحد العناصر المتورطين في وفاة فلويد، تظهر الأخير وهو يردد "لا أستطيع التنفس" 20 مرة مع أسماء أطفاله وأمه .

التسجيلات التي قدمها توماس لين، لمحكمة ولاية مينيسوتا أظهرت تفاصيل جديدة عن لحظات فلويد الأخيرة، وهو يستنجد بأمه وأطفاله ويقول لهم إن الشرطيين "سيقتلونني".

وفي 25 مايو/آيار الماضي، توفي الرجل الأمريكي الأسود من أصول أفريقية، أثناء توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس، حيث فارق الحياة مختنقا تحت ركبة أحد أفراد الدورية.

ووفق التسجيلات الجديدة، توسل فلويد لأفراد الشرطة أن لا يضعوه في سيارتهم، وأخبرهم بأنه يخاف من الأماكن المغلقة ومن حال جسدية سيئة.

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"أمي أحبك"

وحين كانوا يحاولون إجباره على ركوب السيارة، قال لهم إنه "لا يستطيع التنفس" مرددا الجملة 20 مرة.

ولاحقا ردد قائلا: "أمي أحبك. أخبري أطفالي بأنني أحبهم. أنا مت".

وبينما كان يصر جورج فلويد على أن أفراد الدورية سيقتلونه، صاح فيه الشرطي ديريك شوفين "توقف عن الكلام والصراخ، الأمر يتطلب الكثير من الأكسجين للتحدث".

ليتوقف فلويد عن الكلام مرددا "سوف يقتلونني. سوف يقتلونني. لا أستطيع أن أتنفس".