كورونا عالميا: العدوى تتسارع ودول تعاود فرض الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتسارع العدوى بفيروس كورونا المستجد خاصة بالقارة الأميركية والولايات المتحدة الأميركية، فيما تقترب حصيلة الوفيات بالفيروس من 60 ألف، فيما تجاوز عدد الإصابات في دول العالم 12 مليونا، وتعافى نحو 7 ملايين.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 60 ألف ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. فيما تم رصد زيادة الإصابات في 42 ولاية أمريكية من أصل 50.

وتشير الإحصاءات إلى أن ولاية فلوريدا سجلت نحو 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وولايتي كاليفورنيا وتكساس أكثر من 7 آلاف في كل واحدة منهما.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء ارتفع إلى 3,046,051 شخصا، توفي منهم لغاية اليوم 132,195 شخصا بينهم 833 فارقوا الحياة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا تزال أميركا أشد دول العالم تضررا بوباء كوفيد-19 ، بيد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على المضي في إنهاء الإغلاق العام الذي فرض لتقليل انتشار المرض.

وألقى ترامب بثقله لتخفيف إجراءات الإغلاق، مطالباً خصوصاً مدارس البلاد بإعادة فتح أبوابها عند لانتهاء العطلة الصيفية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي المصابين الـ275 ألف حالة.

وسجلت وزارة الصحة 6995 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الإصابات إلى 275 ألفا و3 حالات.

وكانت الحصيلة اليومية القياسية السابقة قد سجلت يوم الخميس الماضي، حين بلغ عدد الإصابات الجديدة 6741 حالة.

وتم تسجيل 782 وفاة جديدة، ما يشكل انخفاضا بالمقارنة مع حصيلة الثلاثاء حين سجلت 895 وفاة.

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ووصلت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 32796 شخصا، ما يعتبر خامس أكبر حصيلة وفيات عالميا.

وفي القارة السمراء، أعلنت السلطات النيجيرية عن تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد عتبة الـ30 ألف حالة.

وقال مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا، إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 30249 حالة، وحصيلة ضحايا الفيروس 684 شخصا.

وسجلت نيجيريا ثالث أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 164 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 14771 حالة.

وتم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 242 حالة. فيما تم التأكد من 677 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 11316 حالة.

وتجاوز عدد إصابات كورونا في إفريقيا في الفترة الأخيرة نصف المليون حالة، وعدد الوفيات بلغ نحو 12 ألف حالة.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية، الأربعاء، عزل ولاية فيكتوريا في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي تستعد فيه مدينة ملبورن لإعلان الإغلاق للمرة الثاني، في مثال لعودة تفشي المرض في الأماكن التي نجحت في البداية في السيطرة عليها.

وفي صربيا، اندلعت أعمال الفوضى في الوقت الذي خاض فيه آلاف المتظاهرين مواجهات مع الشرطة وحاولوا اقتحام مبنى البرلمان في بلغراد عقب إعلان الرئيس إعادة فرض الإغلاق.