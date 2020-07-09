شكرا لقرائتكم ليبيا... تركيا ترسل دعما عسكريا جديد إلى حكومة الوفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أرسلت تركيا دعما عسكريا جديدا إلى قاعدة الوطية الجوية الليبية التي تسيطر عليها قوات حكومة الوفاق، الأربعاء، بعد 3 أيام على القصف الذي دمر منظومات دفاعها الجوي بالقاعدة.

وتناقل ناشطون ليبيون صورا لرتل عسكري مكون من عدة شاحنات محملة بأسلحة ومعدات في طريقه إلى قاعدة الوطية الجوية، بعد تفريع طائرة شحن عسكرية تركية حمولتها في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

صور متداولة للشاحنات متوجهة للوطية

وكانت وسائل إعلام تركية، أكدّت مطلع الأسبوع الحالي، أن الجيش التركي يعدّ لنشر منظومة دفاع جديدة في قاعدة الوطية الجوية، بعد التدمير الذي طال المنظومة السابقة، إثر تعرّض القاعدة فجر الأحد الماضي إلى عدّة غارات جويّة.

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وذكرت التقارير أن الجيش التركي سيقوم قريبا بنصب منظومات دفاع جوي جديدة، وأنه سيفعّل منظومة "إس 125" التي اقتناها من أوكرانيا أخيرا، فوق المجال الجوي لمدينة سرت، وبعض المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للأتراك في غرب ليبيا.

وتعمل أنقرة على إنشاء قاعدة جويّة وأخرى بحرية بمدينة مصراتة، من أجل التأسيس لوجود تركي دائم في ليبيا، ولهذا الغرض قامت بتركيب منظومات دفاع جويّ وتستمر في ضخّ الأسلحة والمعدات العسكرية والمرتزقة إلى الأراضي الليبية.

وأعلنت القوات البحرية التركية، الأربعاء، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة.