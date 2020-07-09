كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" تحجب حساب تابع لمستشار لترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجبت إدارة موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، حساب تابع للمستشار السياسي الأمريكي روجير ستون، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقع "إنستجرام".

وقالت إدارة الشركة إنها حظرت حساب ستون الشخصي في موقع "إنستجرام" وكذلك نحو 100 صفحة مرتبطة به بسبب "تصرفات منسقة مشكوك فيها".

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وأوضح مسؤولون في الشركة أن ستون، الذي يعتبر صديقا ومستشارا قديما لترامب، استخدم حسابات مزيفة وأساليب احتيال أخرى للتلاعب بالمناظرات العلنية خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وذكرت الشركة أنها حجبت 50 حسابا و50 صفحة جماعية في موقع "فيسبوك" و4 صفحات في موقع "إنستجرام" كلها على صلة بستون، مشيرة إلى أن رئيسها مارك تسوكربيرغ على علم بهذا الإجراء.

وسبق أن أدان القضاء الأمريكي ستون في إطار قضية اتهم فيها بإفادات كاذبة أمام الكونغرس ضمن التحقيق حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.