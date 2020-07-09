كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصحة الروسية تسجل ثالث دواء لمحاربة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الروسية دواء (كورونافير)، من شركة (R-Pharm)، الثالث لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والمُصنَع على أساس الدواء التجريبي المضاد لنزلات البرد في اليابان (فافيبيرافير)، وفقاً لما جاء في سجلات الدولة للأدوية.

وكان الدواء الأول (أفيفافير)، الذي انتجه صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة (KhimRar)، بينما كان الثاني دواء (أريبليفير) من إنتاج شركة (Promomed).

وجاء في البيان الذي أصدرته شركة (R-Pharm) "يعد كورونافير أحد الأدوية الأوائل في روسيا والعالم الذي لا يعالج المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، ولكنه يحارب الفيروس ذاته".

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ووفقاً للبيان، فإن الدواء الجديد يمنع بطريقة فعالة تكرار الفيروس، وهو ما تم تجربته خلال التحقيقيات السريرية لعملية التسجيل.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة، أليكسي ريبيك، إن "ظهور (كورونافير) في روسيا له أهمية لا تقدر بثمن ليس فقط من وجهة نظر صحة المرضى".

ووفقاً لرجل الأعمال الروسي، فإن قدرة الدواء الجديد على منع استنساخ الفيروس بطريقة سريعة "تتيح إمكانية تقليل سرعة انتشاره، وتضمن سلامة المحيطين بالمريض".

وأعلنت الشركة أنها سترسل الدواء بعد تسجيله لجميع الأنحاء الروسية، وسيستحدم في مستشفيات موسكو وسان بطرسبرغ وياروسلافل، بالإضافة لمدن أخرى تتعامل مع حالات خطيرة مصابة بالفيروس التاجي.