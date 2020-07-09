برشلونة يُسقط اسبانيول ويرسله الى الدرجة الثانية

المباراة بدأت هادئة مع سيطرة لأصحاب الأرض وتراجع دفاعي من جانب إسبانيول وغلق المساحات.

وبينما برشلونة يحاول خلق المساحات والبحث عن الثغرة الدفاعية، مرر مارك روكا كرة طولية على الرواق الأيمن مرتدة خلف دفاعات برشلونة لكن تيرشتيجن تصدى وحولها إلى ركنية.



الدقيقة 25 شهدت أخطر محاولة من جانب برشلونة بعد تمريرة سريعة من جانب أنطوان جريزمان نحو لويس سواريز لكن الأخير سددها في قدم المدافع لتتحول إلى ضربة ركنية، وفي الركنية سددها جيرارد بيكيه أعلى العارضة.

رغم سيطرة برشلونة السلبية وقلة محاولات إسبانيول، لكن الخطورة جاءت من مرتدة للببغاوات في الدقيقة 44 عن طريق فيلا تصدى لها لونجليه ثم عادت للاعب ليسددها خارج المرمى.

ولأول مرة في الموسم الحالي بجميع المسابقات يفشل برشلونة في تسديد أي كرة بين العارضة والقائمين على أرضه في "كامب نو".



وبعد دقيقتين، قام بول لوزانو بالتدخل ذاته على بيكيه ليمنحه الحكم على بطاقة حمراء أيضًا وفي الحالتين عاد إلى تقنية الفيديو لمشاهدة اللقطة.

لعب الفريقان ناقص فتح المساحات بصورة كبيرة، ومن هجمة سريعة على الرواق الأيمن بين جريزمان وميسي ولويس سواريز أنهاها الأخير في المرمى ليمنح فريقه التقدم.

هدف سواريز فضّ الشراكة بينه وبين لاديسلاو كوبالا في ترتيب الهدافين التاريخين في برشلونة وذلك بوصوله للهدف رقم 195.

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ليونيل ميسي كاد أن يسجل هدف العادة في الديربي من تسديدة على الطائر لعبها سيرجي روبيرتو لكن لوبيز تصدى بشكل رائع للكرة وحولها المدافع لركنية.

الدقيقة 76 كادت أن تمنح هدف التعادل لإسبانيول بعد ركنية لعبها دي توماس في المرمى ولكن رأس بيكيه حولتها إلى ركنية.

دي توماس كاد أن يباغت برشلونة ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 89 من تسديدة صاروخية لكن الحارس حولها إلى ركنية.

الفوز جعل الفارق بين برشلونة وريال مدريد نقطة واحدة فقط ويمتلك 76 نقطة قبل لقاء الأخير مع ديبورتيفو ألافيش بينما هبط إسبانيول رسميًا إلى الدرجة الثانية.