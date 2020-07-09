طيارة ورق تتسبب في مقتل طالب جامعي بالشرقية.. وإصابة آخرين





لقيَّ طالب جامعي، مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي من عمود إنارة، بسبب محاولته فض “طيارة ورق” علقت بعمود الإنارة حال قيامه باللهو بها ببندر مركز ومدينة كفر صقر، بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع المدعو “أحمد. م. ا” 19 سنة، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق، مُقيم ببندر مركز شرطة كفر صقر؛ إثر تعرضه لصعق كهرباء حال ملامسته عمود إنارة بسبب “طيارة ورق” أثناء اللهو بها.

وأوفادت التحريات الأولية، بأن “الطيارة” علقت بأحد أعمدة الإنارة، وأثناء محاولة الشاب فك الحبل الخاص بالطائرة صقته الكهرباء وتوفيَّ في الحال، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان بمركز ومدينة بلبيس، بإصابة شابين اثنين بكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر سقوطهما من علو بسبب اللهو بـ”طيارة ورق”، وجرى نقلهما إلى أحد المستشفيات الخاصة، فيما لم تتلقى الأجهزة الأمنية بالمركز أية بلاغات من أسرة الشابين حتى كتابة هذه السطور.