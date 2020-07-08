الأضحى في ظل كورونا.. أسواق جديدة وتدابير صحية ودليل خاص بالجزارين يوم العيد

استعدادا لعيد الأضحى في ظل جائحة كورونا، أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، عن تدابير وقائية جديدة، لضمان الظروف الصحية الجيدة للاحتفالات في ظل الجائحة.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اتخاذ إجراءات جديدة، منها إصدار دليل الإجراءات الصحية الوقائية ضد كوفيد- 19الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من طرف الجزارين والتدابير التنظيمية التي يجب تنفيذها في أسواق الماشية المخصصة لعيد الأضحى.

وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم إحداث أسواق مؤقتة إضافية، لتعزيز الأسواق الموجودة خلال فترة عيد الأضحى، وسيتم تعزيز تدابير المراقبة على نقل الماشية المخصصة للعيد في جميع أنحاء التراب الوطني.

وينتظر أن يتم توسيع نطاق التدابير الصحية، لتشمل المهن موسمية المرتبطة بعيد الأضحى، وذلك حفاظا على فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة.

وتقول الحكومة، إن مصالح وزارتي الداخلية والفلاحة، ستظل معبأة من أجل مواصلة التحضيرات الضرورية لضمان تنفيذ التدابير، والانتثال للشروط الصحية اللازمة من أجل حسن سير الاحتفالات بعيد الأضحى، وبتنسيق مع كافة القطاعات والمؤسسات والمنظمات المهنية المعنية.