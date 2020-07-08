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عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم الإسباني في حالة عزل، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي فيروس المستجد.

ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل مهاجم الميرنغي، الصربي، لوكا يوفيتش في منزله، بعدما كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بكورونا.

وغاب المهاجم الصربي عن تدريبات الملكي خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية.

ومن المنتظر أن يخضع يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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