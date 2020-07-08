القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في حالة عزل، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل مهاجم الميرنغي، الصربي، لوكا يوفيتش في منزله، بعدما كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بكورونا.
وغاب المهاجم الصربي عن تدريبات الملكي خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية.
ومن المنتظر أن يخضع يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.