عزل نجم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني في حالة عزل، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" الإسباني الشهير، فإن الساعات القليلة الماضية شهدت عزل مهاجم الميرنغي، الصربي، لوكا يوفيتش في منزله، بعدما كان بصحبة صديق له، ثبتت إصابته بكورونا.

وغاب المهاجم الصربي عن تدريبات الملكي خلال اليومين الماضيين، على الرغم من أن الاختبار الأول الذي خضع له ظهرت نتيجته سلبية.

ومن المنتظر أن يخضع يوفيتش لاختبار آخر خلال الأيام المقبلة.