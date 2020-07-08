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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية توثق 339 انتهاكا حوثيا طال المدنيين خلال يونيو والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 339 حالة انتهاك خلال يونيو 2020م.
واوضحت الشبكة في بيان صحافي وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان فريقها رصد 42 حالة قتل، أغلبهم من النساء والأطفال حيث سقطت 12 إمرأة و16 طفل.
كما قصفت المليشيا الحوثية الأحياء السكنية بشكل مفرط في العديد من المحافظات اليمنية كان أبرزها محافظة البيضاء والحديدة وتعز ومنطقة الحشاء بالضالع بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والصواريخ.
وذكرت الشبكة أن القصف الصاروخي للمليشيا اسفر عن مقتل 16 شخص، فيما تسبب قناصي مليشيات الحوثي بقتل 7 اشخاص.
ورصد الفريق الميداني للشبكة 12 حالة قتل بطلق ناري مباشر، و3 حالات إعدام ميداني قامت بها المليشيا بحق مدنيين.
كما سجل التقرير 4 حالات قتل نتيجة الحرق، وحالة انتحار، وحالتي قتل نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الحوثي وغيرها من الحالات.
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