10 آلاف حاج هذا العام ومنع لمس الكعبة وتقبيل الحجر الأسود

الرياض ـ وكالات: أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن لا يتجاوز عددهم 10 آلاف حاج 70% منهم من الأجانب.

وأعلنت الوزارة في بيان لها» أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيس لاختيار حجاج موسم حج عام 1441 هـ، مشيرة إلى أنه ستكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة من إجمالي حجاج هذا العام هي 70%، وتكون نسبة السعوديين 30% فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد. وأكدت أن الموقع الإلكتروني متاح لحجاج الداخل لحجز فريضة الحج 1441، بحيث لا يتجاوز أعداد الحجاج 10 آلاف حاج». وأوضحت وزارة الحج والعمرة، معايير اختيار الحجاج من غير المواطنين السعوديين من المقيمين بالمملكة. وأشارت إلى أن معايير اختيار المقيمين ستكون الأولوية لمن «لا يعانون من أمراض مزمنة ومن قام باختبار (بي سي أر) تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل. ومن معايير المحددة ايضا «ان تكون أعمارهم بين 20 إلى 50 عاما، وأيضا مع التعهد بالإلتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الحجز مفتوح بداية من اليوم وحتى 10 يوليو الحالي، ليتمكن الراغبون من الحجز خلال هذه المدة في التسجيل موسم الحج هذا العام. وقال المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من مرض (كوفيد 19) لموسم حج 1441هـ، في بيان الاثنين والذي «تضمن منع الحجاج من لمس الكعبة المشرفة أو تقبيل الحجر الأسود المثبت في الكعبة المشرفة».