النقابة العامة للأطباء والصيادلة الجامعيين التونسية تعلن الحرب على الفساد





طالبت النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين في بيان موجه للرأي العام، على الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل، بالبدء الفوري في "شن حرب على الفساد أو مقاومته المنتشر في الصحة العمومية ومقاومة لوبيات الفساد التي تنخر مكاسب القطاع".

ودعت النقابة في نفس البيان، إلى إرساء حوكمة شفافة للقطاع عبر تركيز منظومات الرقابة الالكترونية والملف الطبي ورقمنة توزيع الأدوية، مؤكدة ضرورة إعداد ملف الشروط للمستشفيات العمومية يتضمن جملة من المعايير التقنية والقانونية الواجب توفرها في هذه المؤسسات.

وأوصت، بتخصيص اعتمادات مالية هامة لإنقاذ قطاع الصحة العمومية ضمن الميزانية التكميلية للدولة قصد تمويل الإجراءات الحياتية لإنقاذ منظومة الصحة العمومية، على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاعات أخرى كالنزل والبنوك، وفق البيان.

كما دعت النقابة، الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف هجرة الأطباء والحفاظ على الموارد البشرية للقطاع، مطالبة بالإصدار الفوري لقانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية حفاظاً على حقوق المرضى وحماية للإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في القطاع.

وأكدت، ضرورة "تحييد القطاع عن التجاذبات السياسية والمحاصصات الحزبية الضيقة"، داعية الرأي العام الى الفهم العميق لأزمة الصحة العمومية والى تجنب الانخراط في ماوصفتها ب"سياسة أكباش الفداء" التي تستهدف الاطار الاستشفائي الجامعي وشبه الطبي، معلنة استعدادها التام لخوض كل الأشكال النضالية لحماية منظوريها والدفاع عن القطاع العمومي للصحة باعتباره قطاعاً استراتيجياً.

يشار الى أن بيان النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين جاء على خلفية تسجيل وفار 15 طفلاً خلال الفترة الممتدة من 6 الى 15 مارس بمركز التوليد والولدان بمستشفى الرابطة إثر إصابتهم بتعفن جرثومي، وفق ماأعلنت عنه لجنة التحقيق المكّلفة بكشف أسباب هذه الحادثة التي هزّت الرأي العام.





