عدد قياسي.. 60 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في أمريكا مع 1100 وفاة في 24 ساعة

سُجّلت 60209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، إذ ارتفع إجمالي الإصابات، التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.

كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131362، منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.

ويضرب وباء كوفيد-19 منذ أسابيع ولايات جنوب، وغرب الولايات المتحدة.

Advertisements

ومع استمرار الرئيس، دونالد ترامب، في التقليل من خطورة الوباء، متجنبا وضع كمامة، ومواصلا مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد أشهر، فقط، ومؤكدا أن “99 في المائة” من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة بعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.

وأطلقت الولايات المتحدة، رسميا، عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب قد هدد بسحب بلاده من الهيأة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة، التي يتهمها بالتساهل مع بكين.