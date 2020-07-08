بينهم طبيبة وسائق طاكسي.. إصابة 7 أشخاص بـ”كورونا” من بؤر صناعية ومهنية

أكدت التحاليل المخبرية، أمس الثلاثاء، في طنجة، إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على بؤر صناعية، ومخالطين.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن من بين الإصابات الجديدة 4 ذكور، و3 إناث، بينهم طبيبة في مستشفى محمد الخامس، وسائق طاكسي، وتتراوح أعمارهم بين 14 و60 سنة، وكلهم أصيبوا في بؤر صناعية.

وتتوزع الحالات الجديدة على منطقة مغوغة، والسواني، وبني مكادة، وطنجة المدينة.

وكانت جهة الشمال قد سجلت، وفق آخر الإحصائيات، الصادرة عن وزارة الصحة، 2697 حالة مؤكدة.