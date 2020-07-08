طقس الأربعاء.. جو حار جدا مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس حارا بداخل كل من منطقة سوس، وبالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي للبلاد، وشمال المنطقة الشرقية وبالسهول الداخلية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، بالقرب من السواحل حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية محلية. فضلا عن ظهور بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلس.

وسيكون الطقس عموما مستقرا بالبلاد، مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، ومع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالاقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد.

وستهب الرياح معتدلة الى محلية قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة الى معتدلة من القطاع الشرقي بمناطق الشرق وطنجة والجنوب الشرقي، ومن الشمال وأحيانا من الغرب بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و33 درجة بالجنوب-الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة بداخل منطقة سوس والسهول الداخلية والسايس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، وبالمرتفعات وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و48 درجة بداخل منطقة سوس، والأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبالسهول الواقعة غرب الأطلس والسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي وسهول المحيط الاطلسي والريف، وما بين 24 و33 درجة بمرتفعات الأطلس، والواجهة المتوسطية وبباقي سواحل المحيط الأطلسي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سيم والكويرة.