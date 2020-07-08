دراسات تحذر من التهابات عصبية ناتجة عن فيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت أدلّة جديدة أنّ فيروس كورونا المستجدّ قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة في الجهاز العصبي من بينها الالتهاب والذهان والهذيان، ما دفع مجموعة من العلماء لإطلاق تحذير اليوم، الأربعاء، من موجة محتملة من الإصابات بتلف دماغي ناتج عن الإصابة بمرض كوفيد-19.

وراجعت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون في جامعة لندن 43 حالة لمرضى كوفيد-19 عانوا إما من اختلال وظيفي مؤقت في الدماغ، أو جلطات دماغية، أو تلف في الأعصاب أو آثار خطيرة أخرى في الدماغ؛ معزّزة بنتائجها دراسات حديثة خلصت أيضا إلى أن المرض يمكن أن يصيب الدماغ بتلف.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الباحث في معهد علم الأعصاب في جامعة لندن، مايكل زاندي، الذي شارك في الإشراف على الدراسة إنّه "سنرى ما إذا كنا سنشهد جائحة على نطاق كبير من تلف الدماغ المرتبط بالجائحة- قد تكون مماثلة لجائحة التهاب الدماغ السباتي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بعد جائحة الإنفلونزا في عام 1918".

وكوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، هو أساسا اعتلال في الجهاز التنفسي ويؤثر على الرئتين إلا أن علماء الأعصاب والأطباء المتخصصين في الدماغ يقولون إن أدلة تظهر أن له تأثيرا على الدماغ تبعث على القلق.

وفي دراسة جامعة لندن المنشورة في مجلة "برين" جرى تشخيص إصابة تسعة مرضى يعانون من التهاب في الدماغ بنوع نادر يطلق عليه التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر وهو أكثر انتشارا بين الأطفال وقد ينجم عن إصابة فيروسية.