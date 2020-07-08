وقالت المعاونية في بيان مقتضب تبتق الخليج 365 نسخة منه، إنه تم "إرسال إكثر من 300 جثة لمتوفين بفيروس كورونا من محافظة ذي قار خلال شهر واحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال شهر واحد.. إرسال300 جثة لمتوفين بكورونا من ذي قار إلى النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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