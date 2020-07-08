شكرا لقرائتكم خبر عن 494 ألف إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34899 حالة . وتعافى 192 ألفا و815 شخصا من المصابين حتى الآن .
كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 252 ألفا و130 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء تفشي الفيروس بلغت 28392 حالة. وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر 494 ألف إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا وإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.