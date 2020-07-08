شكرا لقرائتكم خبر عن 494 ألف إجمالي إصابات كورونا في إيطاليا وإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 241 ألفا و956 حالة ، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34899 حالة . وتعافى 192 ألفا و815 شخصا من المصابين حتى الآن .

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في إسبانيا، إلى 252 ألفا و130 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء تفشي الفيروس بلغت 28392 حالة. وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.