اشتباك بين عناصر الجيش ومحتجين على زيارة مسؤول عسكري أمريكي إلى بيروت

وأشار المراسل إلى أن مدخل مطار بيروت شهد تضاربا وتدافعا بين عناصر الجيش والمحتجين.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن المحتجين رفعوا رايات "حزب الله" اللبناني، مؤكدين أن هذه الوقفة هي للاحتجاج على التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية اللبنانية.
وقالت صحيفة "الجمهورية" إنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها ماكنزي لبنان، بل هي الزيارة الرابعة منذ توليه مهماته خلفا للجنرال جوزف فوتيل في 28 مارس من العام 2019.
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