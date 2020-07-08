القبض على 'أبو رحيل' في أيسر الموصل

أعلنت قيادة شرطة نينوى، الأربعاء، إلقاء القبض على "أبو رحيل" في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، مبينةً أنه كان يعمل في ما يسمى بـ"المنظومة الاستخبارية" لتنظيم "داعش" خلال سيطرته على الموصل. وقال قائد شرطة نينوى العميد ليث خليل الحمداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة السابع التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن من القاء القبض على الداعشي ( ع خ ع د ) المكنى ( ابو رحيل )".



وأضاف الحمداني، أن "أبو رحيل" كان "يعمل فيما يسمى المنظومة الاستخبارية لداعش خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليه في منطقة حي الانتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

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