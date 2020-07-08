شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... 6 ألاف إصابة جديدة بكورونا و895 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 6258 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و895 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 268008 وحالات الوفاة إلى 32014. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من حالات الإصابة المؤكدة.

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