الصين تفتتح مكتبا لوكالة الأمن القومي في هونج كونج

افتتحت الصين، الأربعاء، مكتباً جديداً للأمن القومي في هونج كونج، وهو ما سيتيح لعناصر المكتب العمل بشكل علني بموجب قانون أمني جديد، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وقالت الوكالة: إن" مكتب حماية الأمن القومي التّابع للحكومة المركزيّة في منطقة هونج كونج الإداريّة الخاصّة، افتُتِح صباح الأربعاء، ويقع المكتب في فندق متروبارك، ووُضع علم الصين خارج المبنى.

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وأغلقت الشرطة قبل الافتتاح الطرق المؤدية إلى الفندق الذي أحيط بحراسة أمنية مشددة، وتم الكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الأربعاء، بحضور مسؤولين في حكومة هونج كونج، وعناصر من الشرطة.

ووافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو/آيار الماضي، على مشروع القرار المتعلق بإنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بحماية الأمن الوطني.

ومن شأن القانون تولي البر الرئيسي (بكين) محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال متعلقة بتعريض الأمن القومي للخطر وتقويض السلطة في الأراضي الصينية شبه المستقلة.

