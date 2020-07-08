ارتفاع إصابات كورونا داخل تشيلي لأكثر من 300 ألف شخص

أعلنت السلطات الصحية في تشيلي ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثرَ من 300 ألف شخص، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وسجّلت وزارة الصحة التشيلية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، 2462 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفعالعدد الإجمالي للإصابات داخلها إلى 301 ألف و19 شخصا.
يُشار إلى أن عدد حالات الوفاة الإجمالي بسبب الفيروس داخل تشيلي يبلغ حتى الآن 6434 حالة، حيث تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة.
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