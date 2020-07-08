إيطاليا.. تراجع إصابات كورونا وتسجيل 30 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الثلاثاء، تسجيل 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ويشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس (8 حالات)، وانخفاضا في

Advertisements

عدد الإصابات اليومية (208 أمس) وبالضحايا المعلنين اليوم، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.

أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة، فتبلغ اليوم 14 ألفا و242، ما

يعادل 467 إصابة أقل مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك العدد التراكمي للمصابين والضحايا والمتعافين منذ اندلاع أزمة كورونا في الثلث الاخير من فبراير الماضي، 241 ألفا و956.