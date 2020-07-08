93 إصابة بكورونا في القدس المحتلة منذ الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الثلاثاء، إن 93 مقدسيًّا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، منذ يوم الإثنين.
وذكر الجبريني أن مُجمل الإصابات بالفيروس، منذ بداية حزيران/ يونيو الماضي، قد وصلت في القدس المحتلة إلى 550 إصابة.
وحذر الجبريني، المقدسيين، "من مغبة الاستهتار بالتعليمات"، مناشدا "المجتمع المقدسي، باستمرار الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة".
وأوضح أن أسباب انتشار الوباء بشكل كبير خلال الأيام الماضية "يعود إلى المناسبات الاجتماعية والتجمعات".
وقال الجبريني في بيانه: "إن المقدسيين يُعوَّل عليهم وعلى وعيهم باستمرار، ليكونوا على قدر المسؤولية لحماية أبناء شعبنا من الفيروس ومنع الانتشار (انتشار الفيروس)".
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد مدّدت مساء اليوم، الإغلاق الذي فُرض للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لمدة خمسة أيام، بحسب ما أعلن الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.
ويبدأ تمديد الإغلاق، من صباح يوم غدٍ الأربعاء، ويُسمح خلال الأيام الخمسة، فتح "السوبرماركت والمخابز والصيدليات".
وقال ملحم، في بيان صحافي، مساء اليوم، إن البنوك تعمل وفق إجراءات الطوارئ وأن نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات سيكون وفق شروط السلامة المشددة.
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