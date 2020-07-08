شرطة كينيا تفرّق وتعتقل نشطاء تظاهروا ضد تجاوزاتها

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/7/8 12:42 ص بتوقيت أبوظبي
أطلقت الشرطة الكينية، الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع وألقت القبض على نشطاء تجمعوا للمشاركة في مسيرة احتجاج على ما يقولون إنها تجاوزات من الحكومة زادت الشكوى منها هذا العام بعد قول منظمات حقوقية إن الشرطة عاملت المواطنين بوحشية خلال العزل العام للحد من انتشار كوفيد-19.
وقال نشطاء إن محتجين من عدة أماكن اعتزموا السير من بيوتهم إلى وسط العاصمة نيروبي لكن كثيرا منهم فرقتهم الشرطة أو ألقت القبض عليهم قبل وصولهم.
وقال صمويل كيريرو إن 6 من زملائه من المنظمة الحقوقية (جيتو فاونديشن) في حي ماثاري الفقير ألقي القبض عليهم.
وقال شاهد من "رويترز" إن "الشرطة أطلقت المزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع على من وصلوا إلى وسط المدينة وألقت القبض على عدد منهم".
واعتاد النشطاء التظاهر في السابع من يوليو/تموز كل عام لإحياء ذكرى سعي معارضي الرئيس الأسبق دانييل أراب موي للعمل بالنظام الحزبي في البلاد. ويسمى الاحتجاج "سابا سابا" باللغة السواحيلية وتعني "سبعة سبعة".
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