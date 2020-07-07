سامية أقريو تعيد “Tartuffe” لموليير من المسرح إلى التلفاز

كشف الفنان رشيد الوالي تفاصيل العمل الجديد، الذي يتعاون فيه مع الفنانة سامية أقريو كمخرجة، موضحا أنه شريط تلفزي، مقتبس عن مسرحية “طارطوف” للكاتب الفرنسي الشهيير موليير.

وأعلن الوالي أن عمله الجديد شريط تلفزي كوميدي عنوانه “الشريف مول البركة”، وقصته مقتبسة عن طارتوف لموليير، مشيرا، من خلال الصور المرافقة، إلى وجود الممثل عزيز حطاب في طاقم العمل، كما علم “اليوم24” أن مريم الزعيمي، وعادل أبا تراب مشاركون، كذلك.

وأشار الوالي إلى أنه، يوم أمس الاثنين، كان أول يوم في التصوير، الذي انطلق في ظروف غير اعتيادية، زمن كورونا.

ويقدم الوالي مرة أخري عملا مع أقريو، حيث تعاملا سابقا في فيلم” محاين د الحسين”، إلى جانب فيلم” العاطي الله”، والسلسلة الكوميدية الشهيرة “الحسين والصافية.”.