إغلاق كامل 5 أيام في الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي كورونا

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أعلنت الحكومة الفلسطينية عن قرارات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا ، على ضوء توصيات اللجان الصحية، إثر ارتفاع الإصابات إلى معدلات كبيرة.



ومن بين القرارات، فرض الإغلاق الكامل 5 أيام في الأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي كورونا.

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وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، خلال اجتماع مع قادة الأجهزة والهيئات الأمنية، على ضرورة تشديد الرقابة وإيقاع العقوبات على المخالفين خصوصا فيما يخص إقامة الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات بشكل عام، وهي المتسببة بنحو 82% من مجمل الإصابات في المحافظات.

كما فرض مجدداً رفع مستوى التواجد الأمني في المناطق المصابة والأكثر تعرضا إلى تفشي الوباء، وكذلك إيجاد وسائل لفرض الإجراءات في المناطق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من الوصول لها.

وأوضح اشتية مشاريع جديدة لتعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع للمساهمة في توعية الجمهور ووقف المناسبات الاجتماعية، ومنع المناسبات الاجتماعية، وكذلك تفعيل دور لجان الطوارئ