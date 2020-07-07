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شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية : أدلة مبدئية على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يوليه 2020
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا يتسارع ولم يصل إلى ذروته بعد .. مشيرة إلى وجود أدلة مبدئية على إنتقال كورونا عبر الهواء .
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى سجلت أكثر من 50% من إصابات كورونا ربعهم فى البرازيل .
يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بلغت 11.6 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 500 الف حالة
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