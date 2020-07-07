بريطانيا تؤكد أحقية السعودية في استيراد الأسلحة

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/7 08:25 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت ليز تروس، وزيرة التجارة البريطانية، الثلاثاء، أن السعودية لها الحق في استيراد الأسلحة من لندن، وأنهم يستطيعون إصدار تراخيص جديدة لتصدير السلاح للرياض.
وأضافت تروس أن "السعودية، أكبر مشتر للأسلحة البريطانية، ممتثلة للقانون الإنساني الدولي".
وقالت وزيرة التجارة البريطانية إن "الحكومة أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسب المطلوب".
وأبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستستأنف تصدير الأسلحة للسعودية بموجب عقد قيمته 14 مليار دولار لبيع عربات مدرعة تنتجها شركة "جنرال دايناميكس" للرياض.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب تشامبين، قوله في بيان، إن: "العقد سيحافظ على آلاف الوظائف في الفرع الكندي من الشركة الأمريكية التي تصنّع العربات".
وتعد هذه الصفقة التي أبرمت في 2014 تتعلق بــ 928 آلية مدرعة خفيفة لكنها خفضت في مطلع السنة إلى 742 آلية، وهي أكبر صفقة بيع أسلحة في تاريخ كندا، حسب رويترز.
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