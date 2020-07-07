الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير خالد بن عبد العزيز

كتب: ضياء السقا أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود. وقال الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الثلاثاء 16 / 11 / 1441 هـ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود خارج المملكة. وتابع: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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