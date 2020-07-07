إصابة شخص بطلقة بالخطأ في مشاجرة بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بطلق ناري بالخطأ إثر مشاجرة بين عائلتين بمركز البدرشين جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بقرية العزيزية.

شاهد عيان أفاد بأن مشاجرة بين عائلتين، تبادل خلالها الطرفان إطلاق الرصاص، أصيب على إثرها أحد الأشخاص بالخطأ، ونُقل إلى مستشفى قصر العيني للعلاج.

قوة من قسم شرطة البدرشين انتقلت إلى محل البلاغ؛ للسيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة.