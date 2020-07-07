9 وفيات و475 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 12 حالة عن اليوم السابق.

وارتفع مجموع الإصابات إلى 16 ألفا و879 منتشرة عبر كل مدن البلاد، بحسب ما كشفه جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي.

وكشف فورار، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 968.

كما أشار إلى رصد 210 حالات جديدة تعافت من الوباء، ليرتفع مجموع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 12 ألفا و94. فيما يتواجد 55 مريضا في العناية المركزة.

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