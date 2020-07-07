انت الان تتابع استقالة رئيسة خدمات الصحة العامة الإسرائيلية بعد زيادة إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشخاص يضعون كمامات يسيرون في القدس يوم الثلاثاء

قدمت رئيسة قسم الصحة العامة بوزارة الصحة الإسرائيلية استقالتها يوم الثلاثاء وسط زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد وقالت إن الاقتصاد أعيد فتحه مبكرا جدا وضل البلد طريقه لمكافحة الجائحة.

وأعلنت سيجال سداتسكي خبيرة الأوبئة استقالتها بعد يوم من إعادة فرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلسلة من القيود تشمل إغلاق الحانات وقاعات التدريبات الرياضية والمناسبات.

واستقر منحنى العدوى بفيروس كورونا في إسرائيل في مايو أيار عند نحو 20 حالة جديدة يوميا بعد فرض إجراءات العزل العام في أبريل نيسان.

لكن منذ إعادة فتح المدارس والعديد من الشركات قبل شهرين زاد عدد الحالات وسجلت إسرائيل ما يربو على الألف حالة يوميا في الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الصحة إنها تتوقع أن يصل عدد المرضى الذين يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي إلى ألفي شخص. ويبلغ العدد حاليا 32 شخصا.

وفي بيان على فيسبوك قالت سداتسكي إنها قررت الاستقالة بسبب تجاهل تحذيراتها من محاولة العودة للأوضاع الطبيعية بسرعة شديدة.

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وكتبت ”مضت عدة أسابيع منذ أن فقدت بوصلة إسرائيل اتجاهها في التعامل مع الجائحة“.

وتابعت ”إنجازات التعامل مع الموجة الأولى (من العدوى) تبددت بفعل الفتح السريع وواسع النطاق للاقتصاد“ الذي فاق الكثير من البلدان الأخرى.

وقد يضيف انتقادها للسياسة الرسمية إلى حالة السخط العام حيث كشف استطلاع رأي نشرته قناة إن2 الإخبارية يوم الاثنين أن 37 بالمئة فقط من الإسرائيليين يثقون في تعامل الحكومة مع الجائحة مقابل 59 بالمئة لا يثقون به.

وفي اجتماع للحكومة يوم الاثنين قال نتنياهو إن إسرائيل تحتاج لاتخاذ ”إجراءات محدودة“ الآن لتجنب فرض حالة إغلاق أوسع نطاقا في وقت لاحق قد تكبل اقتصادها لا سيما وأن البطالة تجاوزت 20 بالمئة بقليل.

وفي بيانها أوصت سداتسكي بألا تتجاوز التجمعات 20 شخصا والعودة لتطبيق تباعد اجتماعي على نطاق أكبر في أماكن العمل والمدارس.